Il conducente della prima vettura, per evitare uno scontro frontale, è rientrato bruscamente, finendo per travolgere le due ragazze e scaraventarle sull'asfalto. "È stato un momento di panico. In ospedale non sono riuscita a dormire, ho pianto per tutta la notte", ha raccontato. Ha anche sottolineato che l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Nonostante la violenza della caduta, sia lei sia l'amica sono riuscite a superare lo spavento iniziale.

