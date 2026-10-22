Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo e la proposta di Luca Moro in spiaggia a Formentera
© Instagram | La proposta di Luca Moro a Camilla Mangiapelo
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Cristiana Anania dopo l'incidente in scooter © Instagram
Un sorpasso rischioso si è trasformato in una brutta caduta per Cristiana Anania, ex protagonista di Uomini e Donne, che ha avuto un incidente stradale, mentre viaggiava in scooter insieme a un'amica. Dopo l'impatto, la giovane siciliana è stata sottoposta a controlli in ospedale, dove le è stata diagnosticata una frattura dell'omero, accompagnata da dolorose lesioni ed escoriazioni alle mani. Sui social ha raccontato quanto accaduto, rassicurando i suoi follower sulle proprie condizioni.
A ricostruire i momenti precedenti alla caduta è stata la stessa Anania, che si trovava in strada insieme all'amica Ally, mentre stavano raggiungendo alcuni amici. La giovane ha spiegato di essersi accorta, attraverso lo specchietto sinistro, che un'automobile stava per superare lo scooter. "Per permetterle di passare, ho cercato di restare il più possibile all'interno della mia carreggiata", ha spiegato Anania. La situazione, però, si è complicata quando un'altra auto ha iniziato un sorpasso dalla corsia opposta.
Il conducente della prima vettura, per evitare uno scontro frontale, è rientrato bruscamente, finendo per travolgere le due ragazze e scaraventarle sull'asfalto. "È stato un momento di panico. In ospedale non sono riuscita a dormire, ho pianto per tutta la notte", ha raccontato. Ha anche sottolineato che l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Nonostante la violenza della caduta, sia lei sia l'amica sono riuscite a superare lo spavento iniziale.
Dopo l'incidente, l'ex tronista si è recata in ospedale per gli accertamenti. I controlli hanno evidenziato una frattura dell'omero e lesioni alle mani, con escoriazioni profonde che richiedono cure e medicazioni. La notte successiva al sinistro è stata particolarmente difficile a causa dei dolori provocati dal trauma. "Ogni movimento mi faceva piangere dal male", ha spiegato. La giovane dovrà ora osservare un periodo di riposo e sottoporsi alle medicazioni necessarie, anche per ridurre il rischio di infezioni. "Oggi riposerò tutto il giorno, ma domani tornerò più carica di prima", ha promesso Anania ai follower.
Attraverso i social ha comunque voluto tranquillizzare chi la segue, spiegando che, nonostante la paura e le ferite, la situazione avrebbe potuto essere molto più seria. Non è stato chiarito con certezza dove sia avvenuto l'incidente. Anania trascorre infatti parte del suo tempo tra la Sicilia e Milano, dove porta avanti i propri impegni professionali.
- L'incidente arriva in una fase in cui Cristiana Anania sembra concentrata soprattutto sul lavoro e sulla propria vita lontano dalle dinamiche televisive. La giovane aveva conosciuto Ernesto Passaro durante il percorso a Uomini e Donne, scegliendolo al termine dell'esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi.
La relazione tra i due si è successivamente conclusa. Negli ultimi mesi il nome dell'ex tronista è stato accostato a presunti flirt e possibili ritorni di fiamma, indiscrezioni che lei non ha confermato né smentito pubblicamente. Passaro, invece, è recentemente uscito allo scoperto con la nuova compagna Antonella Masucci.
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