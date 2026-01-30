"Uomini e Donne", Ernesto è la scelta di Cristiana: "Con te vedo il mio futuro"
La tronista in una lettera al corteggiatore: ''Sei il mio destino''
© Da video
Dopo settimane di emozioni, dubbi e confronti, la tronista palermitana, Cristiana Monaco, ha finalmente seguito il cuore scegliendo Ernesto Passaro, con il quale ha deciso di continuare la conoscenza lontano dalle telecamere di "Uomini e Donne".
"Il primo giorno che ci siamo conosciuti me lo ricordo benissimo. Mi hai detto: ho visto il tuo video di presentazione e sono venuto qui per portarti via" ha detto Cristiana a Ernesto, visibilmente agitato. "Nei tuoi difetti mi ci sono specchiata, e lì il dubbio che due caratteri come noi non potessero mai andare d'accordo - ha proseguito la tronista - Abbiamo avuto tanti alti e troppi bassi, ti chiedevo pace ma tu non ci riuscivi. Dopo una discussione molto accesa è arrivato quel bacio che mi ha tolto il fiato. Sono tornata a casa che il cuore ancora non mi tremava, non riuscivo a capire…".
"Prima di salutarci vorrei leggere un pensiero che ho scritto per te: ti ringrazio per avermi messo il tuo cuore in mano, per avermi protetta, per la fiducia… Ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi e io a oggi Ernesto, se dovessi pensare al mio destino, credo di averlo esattamente di fronte a me" ha detto Cristiana facendo sobbalzare il corteggiatore dalla sedia per un lungo bacio e abbraccio.