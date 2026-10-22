"Uomini e Donne", Maria De Filippi invita Antonio e Paola a lasciare la trasmissione: "Capite cosa provate"

Il confronto tra Paola Fatuzzo e Antonio Marino torna al centro della puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 22 ottobre, con i due che restano fermi sulle proprie posizioni. La dama ammette che il cavaliere non le è indifferente, ma continua a non fidarsi: l'impressione, dal suo punto di vista, è che lui la voglia come fidanzata ufficiale per poi ritagliarsi le amanti. Lui, serissimo, replica di non aver mai tradito quando è stato innamorato.
A quel punto è Maria De Filippi a mettere in luce l'evidente contraddizione: Antonio ha passato la sera precedente con Rosanna, l'ha baciata, e subito dopo si è dichiarato a Paola. Difficile definirlo lineare.
Per provare a sbloccare la situazione, Alessandra Mussolini e Tina Cipollari propongono ai due di ballare insieme al centro dello studio, visto che da un po' non hanno un momento di vicinanza. La danza, però, non cambia nulla.
Poco dopo, lo stesso ballo viene mostrato in studio, per capire cosa si siano detti. Il contenuto è presto riassunto: lui le ripete che è bellissima e le chiede di dargli una possibilità, mentre lei continua a dire di non fidarsi — senza però riuscire a chiudere in modo definitivo.
Ancora una volta è la conduttrice a riprendere in mano la situazione. Propone a entrambi di lasciare temporaneamente la trasmissione, non come coppia, ma per prendersi una pausa e capire cosa provano davvero.
"O tornate insieme o venite a dirci che siete pronti per ricominciare singolarmente una storia", spiega. L'obiettivo è anche proteggere chi, come Rosanna — uscita con l'uomo e in lacrime davanti al loro ballo — rischia di restare coinvolta in studio e di finire esposta.