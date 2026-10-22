"Uomini e Donne", Maria De Filippi invita Antonio e Paola a lasciare la trasmissione: "Capite cosa provate"

Il confronto tra Paola Fatuzzo e Antonio Marino torna al centro della puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 22 ottobre, con i due che restano fermi sulle proprie posizioni. La dama ammette che il cavaliere non le è indifferente, ma continua a non fidarsi: l'impressione, dal suo punto di vista, è che lui la voglia come fidanzata ufficiale per poi ritagliarsi le amanti. Lui, serissimo, replica di non aver mai tradito quando è stato innamorato.