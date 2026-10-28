"Uomini e Donne", Marina ad Antonino: "Mi hai fatto passare per quella che non sono"

"Quando vengo ferita così fortemente, me lo porto a casa il dolore. Noi abbiamo avuto così poco tempo per stare insieme, una cena brevissima e un'entrata nella mia stanza ancora più breve dove ho cercato di tergiversare", dice quando improvvisamente Tina Cipollari la interrompe: "Giusto il tempo di rimanere in mutande!". La dama prova a ignorare la provocazione e riferendosi ad Antonino aggiunge: "Sei venuto qui prima per Gemma e poi per Tina. Poi guarda caso sei stato cinque mesi a battere il ferro per avere un'uscita con me. Quale era la cosa più importante? Denigrarmi e farmi passare per quella che non sono? Ti dovresti vergognare!".