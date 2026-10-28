"Uomini e Donne", Marina ad Antonino: "Mi hai fatto passare per quella che non sono"

Nella puntata di mercoledì 28 ottobre di "Uomini e Donne", Marina e Antonino ripercorrono animatamente gli eventi della loro conoscenza. Dopo aver visto un filmato, Maria De Filippi racconta che in settimana Marina ha ricevuto su WhatsApp una canzone d'amore da parte di Antonino ma che, nonostante ciò, la dama abbia comunque deciso di bloccarlo.
"Quando vengo ferita così fortemente, me lo porto a casa il dolore. Noi abbiamo avuto così poco tempo per stare insieme, una cena brevissima e un'entrata nella mia stanza ancora più breve dove ho cercato di tergiversare", dice quando improvvisamente Tina Cipollari la interrompe: "Giusto il tempo di rimanere in mutande!". La dama prova a ignorare la provocazione e riferendosi ad Antonino aggiunge: "Sei venuto qui prima per Gemma e poi per Tina. Poi guarda caso sei stato cinque mesi a battere il ferro per avere un'uscita con me. Quale era la cosa più importante? Denigrarmi e farmi passare per quella che non sono? Ti dovresti vergognare!".
"Se sono qui è per te, per dimostrarti che voglio conoscerti ancora nonostante tutto. Quella sera mi sono trovato di fronte una Marina disponibile. Ti ho servito e riverito così come meritavi. Ti ho anche massaggiato i piedi" risponde Antonino. "Per me tutto quello che dici è fiato sprecato. Quello che hai voluto insinuare dopo non è stato rispettoso. Non mi interessi" conclude Marina.