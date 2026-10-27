"Uomini e Donne", Giorgia ai suoi corteggiatori: "Voglio un uomo con u maiuscola"

Nella puntata di "Uomini e Donne" di martedì 27 ottobre, Giorgia Angeloni assiste a una discussione in studio tra Lory, Raffaele e Lorenzo e decide di intervenire per chiarire alcuni punti ai suoi corteggiatori. "Non voglio più trovarmi nella situazione di dover prendere qualcuno per mano e accompagnarlo nella propria vita. La fragilità è una cosa ma non sapere dove andare è un'altra", dice la ragazza.
Poi riferendosi a Lory aggiunge: "Quando abbiamo parlato io e te ti ho visto spaesato e io una mano te l'ho data. Ti ho detto ok, ritorna, ma non mi sento di dire che ti credo o che quello che dici sia reale. A oggi non lo so, penso che una scivolata ci può stare ma una seconda non la accetto. Non insegno a vivere a nessuno. Voglio un uomo con u maiuscola che sappia quello che deve fare. Ci tenevo a far chiarezza su questa cosa".
"Non mi rivedo in quello che dici, sono tanti anni che vivo da solo. Ero solo andato in panico un momento" replica Lory. "Ti ho visto dormiente dall'esterna con Lorenzo", commenta prima di chiudere definitivamente con Lorenzo. "Penso che a oggi non sei la persona che potrebbe accompagnarmi in un cammino", conclude il corteggiatore salutando la tronista.