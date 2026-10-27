"Uomini e Donne", Giorgia ai suoi corteggiatori: "Voglio un uomo con u maiuscola"

Nella puntata di "Uomini e Donne" di martedì 27 ottobre, Giorgia Angeloni assiste a una discussione in studio tra Lory, Raffaele e Lorenzo e decide di intervenire per chiarire alcuni punti ai suoi corteggiatori. "Non voglio più trovarmi nella situazione di dover prendere qualcuno per mano e accompagnarlo nella propria vita. La fragilità è una cosa ma non sapere dove andare è un'altra", dice la ragazza.