"Uomini e Donne", Maria De Filippi a Giovanni Grazioso: "Comportiamoci con la massima trasparenza"

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Nella puntata di lunedì 26 ottobre di "Uomini e Donne" Maria De Filippi ha qualcosa da chiarire a Giovanni Grazioso. Il tronista, dopo "Temptation Island", si è recato a Napoli per lavoro dove ha incontrato una ragazza vista sui social che aveva già contattato nel 2024. "Fin qui tutto bene", spiega Maria De Filippi prima di mostrare il messaggio anonimo che la ragazza avrebbe ricevuto su Instagram con scritto: "Se mandi la tua candidatura a Witty ti contattano subito perché Giovanni ha fatto il tuo nome prima ancora di sedersi…".
"Giovanni io non posso ignorare questa cosa. Siamo partiti storti dobbiamo ricominciare e ripartire dritti. Non dimenticarti di dirmi la verità, ti chiedo solo questo. Io capisco l'ondata di successo che ti sta travolgendo ma comportiamoci con la massima trasparenza", ribatte Maria. "Non ho mai avuto modo di sentirla e non sono io l'autore del messaggio anonimo", si giustifica Giovanni. La ragazza viene invitata nello studio di Canale 5 a chiarire la situazione: "Giovanni mi ha scritto nel 2024 per chiedermi di conoscerci, poi ho ricevuto qualche altro suo messaggio ma non ho mai risposto. Non è il mio prototipo di ragazzo".
"Ho sempre detto che è una ragazza che mi piace da molto tempo, se le ho scritto nel 2024 vuol dire che ero in un periodo di alti e bassi con la mia ex Sabrina. La redazione sapeva tutto, ho tutto da perdere io qui. Se non c'è una ragazza che mi dà qualcosa io me ne vado", aggiunge Giovanni prima di salutare Rosaria. "Da te non me l'aspettavo. Non ti credo più, questo percorso è già iniziato male. Hai mandato via un sacco di ragazze senza neanche farle parlare. Non sei un ragazzo mite e sprovveduto come vuoi farci credere", conclude l'opinionista Tina Cipollari.