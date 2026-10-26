"Uomini e Donne", Maria De Filippi a Giovanni Grazioso: "Comportiamoci con la massima trasparenza"

"Giovanni io non posso ignorare questa cosa. Siamo partiti storti dobbiamo ricominciare e ripartire dritti. Non dimenticarti di dirmi la verità, ti chiedo solo questo. Io capisco l'ondata di successo che ti sta travolgendo ma comportiamoci con la massima trasparenza", ribatte Maria. "Non ho mai avuto modo di sentirla e non sono io l'autore del messaggio anonimo", si giustifica Giovanni. La ragazza viene invitata nello studio di Canale 5 a chiarire la situazione: "Giovanni mi ha scritto nel 2024 per chiedermi di conoscerci, poi ho ricevuto qualche altro suo messaggio ma non ho mai risposto. Non è il mio prototipo di ragazzo".