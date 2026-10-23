"Uomini e Donne", Giovanni elimina gran parte delle sue corteggiatrici che sbottano: "Sei superficiale"

A rendere, però, il momento ancora più complicato è proprio l'unica rimasta in gioco. Poco prima, infatti, Giovanni aveva chiesto alla redazione di contattare una ragazza di Napoli notata sui social, e la giovane non l'ha presa bene. "Perché hai scelto di essere tronista se hai già in mente un'altra ragazza?", gli chiede. Il dubbio, a quel punto, è anche suo: restare o andarsene.