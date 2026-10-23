"Uomini e Donne", Giovanni elimina gran parte delle sue corteggiatrici che sbottano: "Sei superficiale"

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Nuova tornata di eliminazioni per Giovanni Grazioso, e anche questa volta lo studio non gliela perdona. Nella puntata di "Uomini e Donne" di venerdì 23 ottobre il tronista, che aveva già fatto piazza pulita di buona parte delle sue corteggiatrici, ne manda a casa altre due (su tre), e le critiche arrivano subito.
Le pretendenti in questione erano appena arrivate. Tutte avevano contattato la trasmissione per conoscere precisamente lui, ma per due di loro il percorso si chiude ancora prima di cominciare: congedate in pochi istanti, senza nemmeno il tempo di presentarsi.
Una fretta che non piace né a Tina Cipollari né a Gianni Sperti. Quest'ultimo, in particolare, fa notare che l'ex protagonista di "Temptation Island" ha tenuto soltanto Raffaella, la più appariscente del gruppo. E con una buona dose di sarcasmo gli suggerisce di scegliere direttamente da un catalogo, visto che a contare, per lui, sembra essere solo l'aspetto fisico.
Il siciliano prova a spiegare: "Non mi hanno trasmesso niente, non voglio fargli perdere tempo". La giustificazione, però, non convince le dirette interessate. Le due escluse prendono la parola una dopo l'altra e, senza troppi giri di parole, gli danno del superficiale.
A rendere, però, il momento ancora più complicato è proprio l'unica rimasta in gioco. Poco prima, infatti, Giovanni aveva chiesto alla redazione di contattare una ragazza di Napoli notata sui social, e la giovane non l'ha presa bene. "Perché hai scelto di essere tronista se hai già in mente un'altra ragazza?", gli chiede. Il dubbio, a quel punto, è anche suo: restare o andarsene.