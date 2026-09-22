Cesara Bonamici si distingue per uno stile sobrio ma sempre elegante, con una preferenza per i marchi italiani. Per la prima puntata del reality di Canale 5, l'opinionista, che condivide il compito con Selvaggia Lucarelli, ha scelto un completo giacca e pantalone total white firmato da Lorenzo Mossa. Per la seconda puntata ha invece optato per un classico Ermanno Scervino. Lunedì 21 settembre, per l'appuntamento in prima serata sempre condotto da Ilary Blasi, ha invece sfoggiato una creazione di Michele Trinchesi.