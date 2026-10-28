"Beautiful", le trame della settimana dal 2 al 7 novembre

Ridge, Steffy ed Eric sono sconvolti dal tradimento di Carter e decidono di non tornare alla Forrester finché non ne avranno ripreso il controllo. Nonostante le riserve iniziali e il conflitto con Ridge, Brooke accetta il ruolo di CEO della Forrester Creations.



Eric, Steffy e Ridge cercano una soluzione legale per riprendersi la Forrester Creations e Carter rilascia una dichiarazione pubblica sui social media dell’azienda, mentre Steffy accusa Hope di aver manipolato Carter.