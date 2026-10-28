"Beautiful", le trame della settimana dal 2 al 7 novembre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di "Beautiful", la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì a sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
"Beaufitul", le anticipazioni dal 2 al 7 novembre
Carter punta a trasformare l'azienda in un marchio globale del lusso e ripristina il ruolo di Hope. Ridge si rifiuta di lavorare per Carter e Hope, mentre Zende si dimette in segno di protesta.
Carter offre a Brooke il ruolo di amministratore delegato, lasciando a lui la gestione amministrativa. Hope è contenta della scelta di Carter, ma teme che l'incarico possa compromettere il rapporto tra Brooke e Ridge.
Ridge, Steffy ed Eric sono sconvolti dal tradimento di Carter e decidono di non tornare alla Forrester finché non ne avranno ripreso il controllo. Nonostante le riserve iniziali e il conflitto con Ridge, Brooke accetta il ruolo di CEO della Forrester Creations.
Eric, Steffy e Ridge cercano una soluzione legale per riprendersi la Forrester Creations e Carter rilascia una dichiarazione pubblica sui social media dell’azienda, mentre Steffy accusa Hope di aver manipolato Carter.