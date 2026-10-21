"Beautiful", le trame della settimana dal 26 al 31 ottobre

Ridge e Brooke si affrontano in un durissimo scontro nel salotto di casa, segnati dalla profonda ferita del tradimento aziendale orchestrato da Hope e Carter. La tensione degenera quando Ridge, accecato dalla rabbia, usa termini pesanti verso Hope.



Carter e Hope hanno preso il pieno controllo della Forrester Creations. Katie fatica a credere che Carter, da sempre considerato una persona leale e rispettosa delle regole, abbia potuto impadronirsi della Forrester con l'inganno.



Brooke, pur non approvando il metodo, sostiene che Carter e Hope si siano sentiti emarginati per anni e che abbiano reagito alle decisioni di Steffy, in particolare alla cancellazione della linea di Hope e al suo licenziamento. Ridge trova conforto nella casa di Steffy, insieme a Taylor.