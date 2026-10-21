SU CANALE 5

"Beautiful", le trame della settimana dal 26 al 31 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della serie turca in onda su Canale 5

21 Ott 2026 - 11:00
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di "Beautiful", la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì a sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
 

Google Preferred Site

"Beaufitul", le anticipazioni dal 26 al 31 ottobre

 Ridge e Brooke si affrontano in un durissimo scontro nel salotto di casa, segnati dalla profonda ferita del tradimento aziendale orchestrato da Hope e Carter. La tensione degenera quando Ridge, accecato dalla rabbia, usa termini pesanti verso Hope.

Carter e Hope hanno preso il pieno controllo della Forrester Creations. Katie fatica a credere che Carter, da sempre considerato una persona leale e rispettosa delle regole, abbia potuto impadronirsi della Forrester con l'inganno.

Brooke, pur non approvando il metodo, sostiene che Carter e Hope si siano sentiti emarginati per anni e che abbiano reagito alle decisioni di Steffy, in particolare alla cancellazione della linea di Hope e al suo licenziamento. Ridge trova conforto nella casa di Steffy, insieme a Taylor.

Leggi anche

"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 26 al 31 ottobre

"My Sweet Lie", le trame della settimana dal 26 al 30 ottobre

La famiglia Forrester affronta le conseguenze della perdita del controllo dell'azienda. Eric, Ridge e Steffy sono furiosi e considerano quanto accaduto un vero e proprio tradimento. Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope e la tensione coinvolge anche il suo rapporto con Brooke.

Nel frattempo Carter, ormai al comando, si mette subito al lavoro per realizzare i suoi ambiziosi progetti di trasformare l'azienda in un marchio globale del lusso attraverso nuove acquisizioni. Carter restituisce inoltre a Hope il suo ruolo e garantisce pieno sostegno e finanziamenti a Hope for the Future.

beautiful
trame

Sullo stesso tema