"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 26 al 31 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 26 al 31 ottobre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 26 al 31 ottobre
Profondamente ferita dalle bugie del marito Cagatay, Yildiz decide di lasciare la casa con il piccolo Halit Can e di rifugiarsi in un hotel. Hasan Ali la raggiunge e, dopo averle raccontato di aver cacciato Cansu di casa, la convince a trasferirsi temporaneamente da lui.
Sahika, determinata a far riconciliare Yildiz e Cagatay, organizza un piano per costringerli a trascorrere del tempo insieme, chiudendoli a chiave nella camera da letto.
Successivamente, Yildiz si risveglia in ospedale dopo un coma durato cinque anni e scopre che la sua vita è completamente cambiata: la scoperta più dolorosa per Yildiz riguarda suo figlio Halit Can, che è cresciuto durante la sua assenza e non la riconosce più come madre. La donna deve così affrontare una situazione difficile, cercando di adattarsi ai cambiamenti e di ricostruire il rapporto con il figlio.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.