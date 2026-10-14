"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 19 al 24 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 19 al 24 ottobre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 19 al 24 ottobre
Ender cerca di convincere Hasan Ali ad allearsi con lei contro Sahika, che entrambi ritengono si sia montata la testa dopo il matrimonio, ma l'uomo resta diffidente. Hasan Ali e Sedai ideano allora un piano per ingannare Sahika, facendole credere di essere sulle tracce di Mahmut. Lei lo convoca e gli chiede se abbia intenzione di tradirla.
Sahika insiste per raggiungere Cagatay alla cena a casa di Ender, per impedire che questa lo influenzi, e una volta arrivati spiazza tutti. Poi cerca di riavvicinarsi a Hasan Ali facendosi fotografare con Halit Can, mentre Cagatay, Emir e Caner preparano un piano per smascherare Cansu.
Yildiz sorprende Cagatay e Cansu insieme e lascia la casa con Halit Can e Asuman. Nel frattempo, Mahmut, fraintendendo un ordine di Hasan Ali, tenta di uccidere Sahika, ma muore. Nella villa regna il caos e i sospetti ricadono su Sahika, anche se non ci sono prove contro di lei.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.