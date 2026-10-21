"My Sweet Lie", le trame della settimana dal 26 al 30 ottobre

Nejat scopre che Suna ha incontrato il giornalista Hilmi per impedire la pubblicazione di informazioni compromettenti sul suo conto. Intervenendo in suo aiuto, affronta il ricattatore.



Dopo la proposta di matrimonio, Nejat e Suna trascorrono dei bei momenti insieme nello chalet di montagna, ma Suna è in ansia all'idea di doverlo comunicare a suo padre Sevket.



Suna è a cena con suo padre, i suoi fratelli, Enise e Burcu. Vorrebbe dirgli che Nejat le ha chiesto di sposarla, ma non ci riesce.



Suna e Nejat si fidanzano ufficialmente e sarà Berrin a chiedere a Sevket la mano di Suna per conto di Nejat. Fila tutto a meraviglia. O almeno così sembra.



Infine, Kayra ha scelto "mamma Suna" ma Aylin non si rassegna e consegna a Nejat un'ingiunzione. Gli farà causa per ottenere l'affidamento di Kayra.