"Beautiful", le trame della settimana dal 19 al 24 ottobre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di "Beautiful", la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì a sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.
"Beaufitul", le anticipazioni dal 19 al 24 ottobre
Nelle trame della settimana dal 19 al 24 ottobre, Zende, Will ed Electra si chiedono cosa stia accadendo ai piani superiori, dove si tiene una riunione così importante da impedire a chiunque l’accesso all’ufficio. Brooke, pur comprendendo la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea, ritiene che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester.
Ridge offre a Carter un'ultima possibilità per evitare una guerra familiare: rinunciare al controllo legale della Forrester Creations ottenuto con l’inganno, in cambio della promessa di lasciarsi tutto alle spalle. Nel frattempo, allo chalet, intanto, Hope e Brooke hanno un duro scontro.
Ridge accusa Carter di aver tradito la famiglia e di essersi lasciato manipolare da Hope, sacrificando per lei amicizia, onore e integrità. Infine, Hope informa Zende che Carter è diventato il nuovo capo della Forrester Creations, ma Zende non accetta la situazione e accusa quest'ultimo di aver sottratto l’azienda alla famiglia Forrester.