"Beautiful", le trame della settimana dal 19 al 24 ottobre

Ridge accusa Carter di aver tradito la famiglia e di essersi lasciato manipolare da Hope, sacrificando per lei amicizia, onore e integrità. Infine, Hope informa Zende che Carter è diventato il nuovo capo della Forrester Creations, ma Zende non accetta la situazione e accusa quest'ultimo di aver sottratto l’azienda alla famiglia Forrester.