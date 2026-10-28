"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 2 al 7 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 2 al 7 novembre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 2 al 7 novembre
Asiye viene colpita dal proiettile destinato a Omer e la famiglia Eren trascorre ore di angoscia in ospedale. Omer, tormentato dai sensi di colpa, litiga con Doruk.
Asiye e Doruk si rimettono insieme, ma in sala radio lei apre per errore il microfono e il suo sfogo contro Omer viene ascoltato da tutta la scuola.
Aybike aiuta Berk a elaborare il lutto per il padre e a rientrare a scuola. Orhan, sentendosi tradito da Sengul, se ne va di casa.
Akif, finalmente libero dal matrimonio con Nebahat, porta a Suzan i documenti del divorzio.
Infine, la professoressa Filiz chiede agli studenti di confessare un segreto in forma anonima, e Kaan teme che Susen riveli la verità sulla morte di Kadir.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.