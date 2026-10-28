"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 2 al 7 novembre

Nella casa di Cagatay la tensione è alle stelle: Cansu, gelosa e ostile, istigata da Ender e ormai in preda al delirio, decide di uccidere Yildiz e la fa salire sulla sua auto, mentre la suocera Feride organizza di nascosto un incontro tra il bambino e la vera madre.



Intanto Yildiz e Cagatay ospitano Hasan Ali e Sahika, con nuovi attriti, e Yildiz deve gestire Asuman, sempre in competizione con Feride. Durante una lezione di guida, Asuman scambia l'acceleratore per il freno e urta diverse auto in sosta.



Hasan Ali, esasperato da Sahika, progetta di incastrarla con un falso conto offshore per accusarla di furto alla holding e ottenere il divorzio. Cansu, sotto falso nome, avvicina Omer in un locale per guadagnarsi la sua fiducia, mentre Yildiz ha malesseri che fanno pensare a una gravidanza.