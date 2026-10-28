"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 2 al 7 novembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 2 al 7 novembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 2 al 7 novembre
Nella casa di Cagatay la tensione è alle stelle: Cansu, gelosa e ostile, istigata da Ender e ormai in preda al delirio, decide di uccidere Yildiz e la fa salire sulla sua auto, mentre la suocera Feride organizza di nascosto un incontro tra il bambino e la vera madre.
Intanto Yildiz e Cagatay ospitano Hasan Ali e Sahika, con nuovi attriti, e Yildiz deve gestire Asuman, sempre in competizione con Feride. Durante una lezione di guida, Asuman scambia l'acceleratore per il freno e urta diverse auto in sosta.
Hasan Ali, esasperato da Sahika, progetta di incastrarla con un falso conto offshore per accusarla di furto alla holding e ottenere il divorzio. Cansu, sotto falso nome, avvicina Omer in un locale per guadagnarsi la sua fiducia, mentre Yildiz ha malesseri che fanno pensare a una gravidanza.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.