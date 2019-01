L' Isola dei Famosi scalda i morti. Mentre si rincorrono i rumors sui naufraghi del reality che partirà prossimamente in prime time su Canale 5 , Alessia Marcuzzi svela a sorpresa le donne che la affiancheranno. Le due opinioniste, infatti, come scrive la conduttrice su Instagram, saranno due donne: Alba Parietti e Alda D'Eusanio . "Sono felice di presentarvi le mie donne, Alba e Alda. E con me facciamo le tre A. Che poi AAA fa anche un po' ridere", ironizza.

Non solo. Questa sera, giovedì 10 gennaio in prima serata su Italia 1, nel corso della puntata di "Mai dire Talk", Alessia Marcuzzi, ospite in studio, svelerà in esclusiva il nome del primo naufrago ufficiale della nuova edizione de "L’Isola dei Famosi".