Le maglie da calcio stanno conquistando la moda (soprattutto quelle meno banali)

Che le maglie da calcio si fossero ormai affrancate dal campo, diventando capi di streetwear a tutti gli effetti, lo abbiamo capito da tempo. Quando il rapper statunitense Travis Scott venne arrestato con addosso l'uniforme della Juventus di Antonio "Zucchina" Chimenti, in quella stagione riserva dell'inamovibile Gigi Buffon, capimmo tuttavia che avevamo passato il segno. Avevamo compiuto il cosiddetto "salto dello squalo" e non si sarebbe più tornati indietro. Da allora abbiamo visto un po' di tutto: popstar inglesi con indosso la divisa del Palermo e influencer cremonesi che sfoggiavano orgogliose il giallo del Borussia Dortmund. Restando alla musica, fece abbastanza ridere l'equivoco che portò una girl band coreana simbolo del K-Pop a presentarsi in Texas con indosso le maglie dei Rangers Glasgow della stagione 1996/97. Le STAYC avevano puntato su quel look per accattivarsi le simpatie del pubblico dell'area di Dallas, dove si sarebbe tenuto il concerto, ma qualcuno aveva fatto un pasticcio confondendo le divise della squadra scozzese con quella dei quasi omonimi Texas Rangers, franchigia militante nella MLB (la lega americana di baseball).