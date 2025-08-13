Dalla miniera al top del calcio europeo, l'incredibile storia di Nelson Deossa

Deossa diventa così il quarto colombiano a indossare la maglia del Betis dopo Juanjo Narváez, l'ex meteora del Parma Dorlan Pabón e il suo nuovo compagno di squadra e amico Cucho Hernández. Il Monterrey gongola, Fino a oggi le cessioni più remunerative erano state quelle di César Montes al Espanyol e di Jesús “Tecatito” Corona al Porto, ma mai si era incassato tanto con un singolo giocatore. Deossa approda a Siviglia, racconta ai cronisti che è un giocatore offensivo e soprattutto che ha fatto una strada piuttosto lunga per arrivare a giocare sul prato del Benito Villamarin: "Ho studiato e lavorato. Ho visto il mio sogno infrangersi perché a 19 anni lavoravo; non stavo seguendo la strada che si dovrebbe seguire come calciatore. Mi sono sentito frustrato per molto tempo, ma non ho mai rinunciato a quel sogno e ho sfruttato le opportunità che mi si sono presentate", ripete a tutti. Ora che la miniera è lontana tutto sembra superabile e pazienza se non potrà esordire già in settimana contro l'Elche nella prima di campionato. Deossa, l'uomo che è riemerso dal sottosuolo, sa bene che ci sono cose peggiori nella vita.