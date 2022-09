L'iniziativa del Reading F.C. per sensibilizzare sul cambiamento climatico

Ci sono squadre di calcio che portano la storia del proprio club stampata sul petto e altre, invece, che optano per una parte della storia della Terra mettendola però sulle maniche. È l’iniziativa promossa in questa stagione dal

Reading Football Club

, squadra inglese che milita in Championship, la serie B anglosassone. Per sensibilizzare sul tema del riscaldamento globale le spalle dei giocatori sono decorati da una fantasia multi-righe che ha un preciso significato: ogni linea e il suo colore rappresentano la temperatura media registrata in città dal 1871 in poi, anno di fondazione del Club. Ogni linea un anno, dal blu azzurro per i periodi più freddi, fino a quelle rosse per i periodi più caldi. Il tentativo del Club, che ha studiato l’idea insieme all’Università cittadina, è quello di fare moda promuovendo contenuti importanti per la collettività, come la consapevolezza di come l’innalzamento della temperatura globale sia una realtà da combattere attraverso le buone pratiche. Nel farlo si parte dal concreto, perché le maglie dei giocatori, comprese quelle della squadra femminile, sono realizzate partendo da plastica riciclata e a fine vita possono essere riciclate a loro volta. Per realizzarle è necessario l’equivalente di tredici bottiglie di plastica da un litro e mezzo da cui poi si ricava il filamento di poliestere.

ridurre la sua impronta carbonica

aumentare la sua sostenibilità

L’obiettivo del Reading è anche quello di, cioè le emissioni di gas serra, e. Per fare questo sta valutando l’impianto di pannelli fotovoltaici allo stadio: ha iniziato un percorso di transizione verso un’illuminazione a LED sia allo stadio che nel centro di allenamenti e utilizza solo taglia-erba elettrici per curare il campo da gioco. Il giorno della partita i tifosi sono spinti, anche attraverso agevolazioni, a recarsi allo stadio con i trasporti pubblici e lì potranno comprare cibo ai chioschi, cui segue un’attenta raccolta differenziata. Il Reading F.C. e il suo tentativo di calciare più in là il riscaldamento globale attraverso la sensibilizzazione, le nuove maglie da gioco, ha ricevuto l’appoggio nell’iniziativa delle Nazioni Unite.