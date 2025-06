Rispetto all'anno scorso, quando Vasco inanellò la serie record di sette concerti sold out a San Siro, il palco è lo stesso (meno le luci, a questo giro water proof per evitare i rischi del diluvio di un anno fa), ma la scaletta è stata ampiamente rivisitata, a partire dall'apertura affidata in maniera sorprendente a un classico solitamente di casa nei bis, "Vita spericolata". Una scelta dal doppio significato: intanto quello di riappropriarsi della sua canzone nell'accezione originale, come inno alla vita vissuta intensamente. E poi quello di dare il La al filo conduttore di tutto lo show: "la vita".