Vasco Rossi: "Con il mio concerto celebro la vita spericolata e porto luce in un momento buio"

"Sono passati 42 anni dall'uscita della canzone e sono passato da voglio una vita spericolata a sono, anzi, SIAMO, una vita spericolata. La canzone 'Vita spericolata' è stata fraintesa come molte altre mie, per questo me voglio riappropriare e diventa l'incipit di questo straordinario tour". Ma non solo le canzoni di Vasco sono state fraintese, a suo parere. "Anche il mio personaggio - continua -. Oggi dicono che sono un venduto per alcune dichiarazioni che ho fatto. Dire che Vasco Rossi è un venduto è come dire che l'acqua è asciutta. Io sono un provocatore, sono un'artista che provoca con la propria arte, l'ho sempre fatto, sin dai tempi di 'Albachiara' quando parlavo di masturbazione femminile, nel 1978, quando nessuna delle mie compagne e amiche ammetteva di praticarla".