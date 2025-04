Vasco Rossi: “Il mio 25 Aprile è resistenza all'ignoranza, mio padre Carlino fu deportato"

La scelta di raccontarsi alla testata torinese non è casuale. A giugno parte da lì la nuova avventura live del rocker emiliano, che esordirà il 31 maggio e 1° giugno allo Stadio Grande Torino. Era dal 2013 che Rossi non partiva da qua. Ma già dal giorno di Pasquetta la macchina si è rimessa in moto: Vasco è in Puglia per le prove e rifiniture che culmineranno in due anteprime a Bibione a fine maggio, prima della grande partenza. Il tour 2025 sarà qualcosa di più di un semplice evento musicale. "Quest’anno – spiega – il filo rosso della scaletta è la vita. Vita celebrata, complicata, ostinata, leggera, vita fiera. Non dico più 'voglio una vita spericolata', dico 'sono una vita spericolata'".