Un anno di concerti fantastici: i dieci tour da ricordare del 2023

L'incubo del periodo Covid, quando tutte le manifestazioni e i concerti dovettero fermarsi è ormai un brutto ricordo: la gente è tornata ad affollare palazzetti e stadi ancora più numerosa di quanto non fosse negli anni pre-pandemia. Sono stati tanti gli eventi importanti in Italia quest'anno, ecco i dieci che vale la pena di ricordare per diversi motivi.

Marco Mengoni, la definitiva affermazione Per Marco Mengoni questo è stato l'anno della consacrazione. Nel corso degli anni la sua è stata una crescita esponenziale, sia a livello di popolarità che a livello artistico. Il secondo successo al Festival di Sanremo e l'ambizioso progetto "Terra" sviluppatosi in tre album, sono stati il viatico per un trionfo anche in sede live. Se già nel 2022 Mengoni aveva preso contatto con la realtà degli stadi con i concerti a San Siro e all'Olimpico di Roma, il 2023 è stato il momento di un vero e proprio tour: otto show più la conclusione trionfale al Circo Massimo. E a dimostrare che il peso di Marco ha travalicato i nostri confini, dopo l'estate la ciliegina sulla torta di un tour europeo in location di capienza ragguardevole.

Madonna si riprende lo scettro di regina del pop Per lei si è tenuto a lungo il fiato sospeso. Un anno difficile, dove Madonna ha rischiato anche di lasciarci la pelle. E invece eccola di nuovo qui, viva e vegeta e pronta a dimostrare che a 65 anni la regina del pop è ancora lei. Lo ha fatto con uno show arrivato in Italia per due date milanesi. Uno spettacolo assoluto, degno di una grande popstar che decide di mettere in scena tutto il percorso di una carriera straordinaria, tra effetti speciali, sosia che la rappresentano nei suoi mille mutamenti, e una scaletta da greatest hits da fare invidia a chiunque. E pazienza se la regina si è affidata qua e là al playback.

Bruce Springsteen, bagno di folla con qualche polemica Il Boss è tornato in Italia e forse per la prima volta non tutto è girato per il verso giusto. Non certo per la qualità degli show, anche se Bruce inizia a fare i conti con il passare degli anni e così, dopo diversi decenni, è tornato a proporre uno spettacolo piuttosto definito nella sua struttura al posto delle maratone con scalette cangianti di sera in sera alle quali ci aveva abituati nelle uscite più recenti. Ma a uscirne intaccata è stata la sua immagine. La coincidenza del suo concerto di Ferrara con l'alluvione che ha colpito la Romagna è stato un caso tanto sfortunato quanto gestito probabilmente non al meglio: tra chi si aspettava un annullamento dello show e chi si sarebbe accontentato anche di un semplice pensiero espresso dal palco per le vittime della tragedia, il risultato è stato a dir poco deludente.

Per i Coldplay un tour di omaggio all'Italia Ci sono band la cui grandezza cresce con il passare del tempo quasi in maniera automatica. I Coldplay di Chris Martin rientrano in questa categoria. Due concerti allo stadio Maradona di Napoli e ben quattro a San Siro sono lì a dimostrare come il gruppo inglese sia diventato un classico del pop capace di attirare il grande pubblico più ancora che i fan appassionati della prima ora. Per l'occasione poi, con queste date del loro "Music of the Spheres World Tour", i Coldplay sono stati capaci di entrare nel cuore del pubblico italiano dedicando ogni sera un pezzetto di concerto a un ospite nostrano e con Chris Martin impegnato a cantare canzoni della tradizione italiana.

Max Pezzali, una festa anni 90 che non perde smalto Che bisogno c'è di realizzare nuova musica quando hai un repertorio talmente entrato nell'immaginario collettivo italiano che potresti andare avanti una vita cantando solo quelle canzoni? Deve essere quello che ha pensato Max Pezzali che dal doppio appuntamento di San Siro dell'anno scorso non si è più fermato: prima un tour tutto esaurito nei palazzetti, poi l'evento al Circo Massimo ripreso anche dalla tv. Una vera festa per chi negli anni 90 è cresciuto con le canzoni di Max e degli 883. Un evento pop nel più genuino senso del termine, tra hit mandate a memoria e un palco ricco di riferimenti a una storia speciale della nostra musica. La fine di un bellissimo percorso? Tutt'altro, è solo l'inizio: per il 2024 Max ha già annunciato un tour negli stadi d'Italia.

Elodie, la prima volta di un tour nei palazzetti In tempi in cui la parola patriarcato è diventata tristemente di moda, Elodie ha dovuto fare spesso i conti con chi tende a sminuire la sua proposta artistica concentrandosi solo sull'esposizione del corpo, come se nel mondo del pop e del rock l'uso del corpo come strumento di comunicazione fosse una cosa inedita. Ma lei ha dimostrato di avere carattere, non solo respingendo al mittente critiche e accuse ma rispondendo nel migliore dei modi: sul palco. Prima un antipasto al Forum di Assago e poi un vero e proprio tour nei palazzetti di tutta Italia hanno elevato il suo status di popstar italiana. Uno show ambizioso, dove canto e ballo si fondono armoniosamente e in maniera spettacolare.

I Maneskin profeti anche in patria, dai palazzetti agli stadi Da quando la loro stella ha iniziato a brillare in maniera straordinariamente luminosa, la band di Damiano e Victoria (non ce ne vogliano Ethan e Thomas) ha passato più tempo all'estero che all'Italia. Era giunto il momento di venire a riscuotere anche sul suolo patrio quanto seminato in questi ultimi due anni. E così, dopo l'assaggio del Circo Massimo 2022, ecco il primo vero e proprio tour nei palazzetti italiani in primavera, e poi la calata negli stadi in estate, aperta a Trieste e conclusa con un doppio San Siro.

Pinguini Tattici Nucleari, una macchina da guerra inarrestabile A Milano campeggiano manifesti in cui la band ringrazia i milioni di spettatori che nell'ultimo anno l'hanno seguita. Come dar torto? I Pinguini Tattici Nucleari stanno macinando da almeno due anni numeri spaventosi e l'approdo negli stadi è sembrata la naturale conclusione di questo percorso. Con date annunciate con il contagocce che, dopo la prima a San Siro, si andavano via via aumentando di pari passo ai sold out che si verificavano nel giro poche ore. Forse per loro è arrivato il momento di fermarsi e tirare un po' il fiato, ma fino a ora è stata una corsa entusiasmante.

Tedua e la Divina Commedia: quando l'urban si trasforma in kolossal A Tedua non bastavano i record di vendite, con il suo album stabile ai vertici della classifica per lunghe settimane. Lo show con cui ha portato dal vivo la sua personale interpretazione della Divina Commedia è stato un kolossal in ogni suo aspetto. Al Forum di Assago ha dimostrato che anche il mondo urban può mettere in piedi spettacoli che, almeno in Italia, sembravano fino a oggi riservati solo ai big del pop. E tutto lascia intendere che questo è solo l'inizio...