Max Pezzali, nel suo "Circo Max" risplendono gli anni 90

Trenta hit, per altrettanti anni di carriera, molte delle quali cantate insieme ai tanti ospiti venuti per celebrarlo e condividere questa festa con lui. Il concerto sarà trasmesso da Canale 5 il 7 settembre.

Per Max Pezzali il coronamento di una carriera anche se sarebbe più corretto dire che si tratta solo dell'ennesimo e (forse) nemmeno l'ultimo. Prima ci sono stati due San Siro sold out e sulla scia di quelli un tour nei palasport che ha fatto registrare 520mila biglietti venduti, con show esauriti in qualunque parte d'Italia, sud e isole comprese, a smentire la nomea di Max come artista con una fan base prettamente nordica. E i 56mila del Circo Massimo sono lì a certificare la smentita.



A rimarcare la cifra anni 90 di questa festa la presenza in apertura del Deejay Time con Albertino, Prezioso, Molella e Fargetta, che proprio in quel decennio diventò un fenomeno capace di travalicare i confini di radio e discoteche per riempire palazzetti. Dopo essersi scaldati i muscoli con il dj set, appena cala il buio si accendono le luci sul palco di "Circo Max" disegnato da Sergio Pappalettera, uno degli elementi che più emozionano Pezzali. "Il palco è una cosa incredibile. Una rappresentazione tridimensionale di tutto l'universo pop che ho raccontato nelle canzoni", dice Max poco prima dello show. Sotto un tendone da circo trova posto la band circondata da uno schermo ellittico, ai lati due maxi schermi a forma di televisore e sul palco oggetti feticcio come la Harley Davidson 883 (ça va sans dire) e la Ford Torino rossa e bianca di Starsky & Hutch.

Dopo la partenza a mille con "Hanno ucciso l'uomo ragno" e "S'inkazza”, per "Rotta per casa di Dio" arriva il primo ospite, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che molti vedono come eredi odierni degli 883. "Non siamo paragonabili - dice Max -, tecnicamente poi Riccardo è molto più bravo. Quello che ci unisce è il venire dalla provincia, che ti porta a scrivere in modo semplice per farti capire da tutti". Gli dà subito il cambio Dargen D'Amico, che canta "La regola dell'amico". La regola dell'ospite prevede invece che venga cantata anche una canzone sua, è così dopo "Giovani Wannabe"dei Pinguni ecco una festosa "Dove si balla".

I successi si susseguono come pure gli amici che si affiancano a Max. Con gli Articolo 31 entra un gruppo di ragazzi che balla durante le esecuzioni di "Sempre noi" e "Domani smetto", Colapesce Dimartino sono protagonisti di un mini medley dai toni dance grazie ai remix del gruppo del Deejay Time. Tra gli ospiti c'è anche chi con le canzoni di Max è cresciuto, come Lazza. "È bello che ci sia la possibilità di chiudere dei cerchi - spiega Pezzali -. Lazza lo conosco da quando era un bambino, prima era sotto al palco a guardarmi, adesso è sul palco insieme a me, è una bella storia". In una scaletta così lunga e articolata un medley acustico è quasi un passaggio obbligato per tirare il fiato e abbassare un po’ i volumi prima del gran finale. Gazzelle duetta con Max per "La dura legge del gol", mentre a Paola e Chiara, con "Nord Sud Ovest Est" e "Tieni il tempo" tocca il compito di alzare il ritmo prima della chiusura di "Con un deca". Sipario? Solo momentaneo, perché anche se lui dice di "vivere alla giornata" l'avventura live di Max Pezzali continua…

Max Pezzali al Circo Massimo: la scaletta di Circo Max

1. HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

2. S’INKAZZA

3. ROTTA PER CASA DI DIO (Riccardo - PTN)

4. GIOVANI WANNABE (Riccardo - PTN)

5. LA REGOLA DELL’AMICO (Dargen D’Amico)

6. DOVE SI BALLA (Dargen D’Amico)

7. COME DEVE ANDARE

8. L’UNIVERSO TRANNE NOI

9. TI SENTO VIVERE

10. LO STRANO PERCORSO

11. SEMPRE NOI (Articolo 31)

12. DOMANI SMETTO (Articolo 31)

13. SEI UN MITO

14. LA REGINA DEL CELEBRITA’

15. LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA

16. BELLA VERA / MUSICA LEGGERISSIMA / NELLA NOTTE (ColapesceDimartino + Deejay T)

17. intro + GLI ANNI (Lazza)

18. CENERE (Lazza)

19. NESSUN RIMPIANTO

20. UNA CANZONE D’AMORE

21. COME MAI

22. MEDLEY (Nient’Altro Che Noi / Eccoti / Io Ci Sarò / Se Tornerai)

23. QUELLO CHE CAPITA

24. IL GRANDE INCUBO

25. LA DURA LEGGE DEL GOL (Gazzelle)

26. DESTRI (Gazzelle)

27. L’ULTIMO BICCHIERE

28. NON ME LA MENARE / TE LA TIRI / 6 UNO SFIGATO

29. NORD SUD OVEST EST / TIENI IL TEMPO (Paola e Chiara)

30. CON UN DECA