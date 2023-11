Elodie incanta Milano come una dea tra nuove hit e lap dance

Quella di esprimersi e di mostrarsi, senza mai pensare al giudizio degli altri. E la pop star italiana per eccellenza lo sta dimostrando ancora una volta nel nuovo tour, ancora più completo e spettacolare, dove alza il tiro a colpi di nuove hit ("A fari spenti" in primis) e lap dance. Elodie è una guerriera sexy che ha vinto la sua battaglia. Buona la prima di maggio , la cantante è tornata con i suoi live nei palazzetti e dopo le due date sold out di Napoli, rieccola come una dea sul palco del Forum di Assago.

Per Elodie la parola d’ordine non poteva che essere " libertà ".

Tgcom24

Elodie tra canto e balli Elodie lo fa con più forza, quella della consapevolezza e la voglia di curare tutto nei minimi particolari. Ore e ore di studio nella sala di danza per movimenti perfetti, con un corpo di ballo di professionisti che trasformano lo show in un musical. La voce unica, gli abiti affidati agli stilisti più importanti della scena mondiale preparati apposta per lei (da Versace a Valentino passando per il graffio di Cavalli).

Il live arricchito con Red Litight Il live è arricchito dal nuovo progetto Red Light che copre la parte centrale e diventa una grande festa. Ci sono le hit, cantante a squarciagola una ad una, da "Margarita" a "Ok Respira", da "Due" a "Vertigine". E c’è spazio anche per le cover, come "A far l'amore" di Raffaella Carrà. Il boato arriva quando entra in scena Marco Mengoni con il quale duetta in "Pazza Musica" e "No stress": "Grazie al mio amico stupendo per esserci stato", scriverà dopo sui social la cantante.

I messaggi Elodie ringrazia il suo pubblico con il "cuore gonfio" mentre sui maxi schermi appaiono messaggi dedicati alla guerra e alle donne: "La guerra toglie la libertà. Oltre 449 milioni di bambini vivono in zone di conflitto", "Il genere non può determinare la libertà di una persona, ma 29,9 milioni di ragazze adolescenti vivono nei 10 Paesi con il più alto numero di matrimoni infantili", “La cultura rende liberi, ma nel mondo 244 milioni di bambini e giovani non vanno a scuola e 771 milioni di adulti sono analfabeti", "Tutti dovrebbero essere liberi di scegliere se vivere e costruirsi un futuro nella propria terra, eppure si stima che nel 2023 ci siano108, 4 milioni di migranti forzati", "Elle come la mia libertà", "Ogni settimana, 4000 ragazze adolescenti e giovani donne contraggono l’HIV. Di queste infezioni, quasi l’80% si verificano nell’Africa subsahariana", "La missione di (RED) è porre fine a questa ingiustizia e rendere i trattamenti per le malattie prevenibili accessibili a tutti".