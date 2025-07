"Sono onorato, grazie mille - ha commentato Corsi sui suoi canali social - Sogno un futuro in cui questa rassegna abbia la stessa visibilità del Festival di Sanremo. Grazie ancora!". Accanto a lui, ad aggiudicarsi il riconoscimento delle Targhe Tenco, spiccano La Niña con l'intenso "Furèsta" (miglior album in dialetto), Anna Castiglia, che conquista la targa per la miglior opera prima con "Mi Piace", e Ginevra Di Marco, già nome affermato della scena musicale, premiata per il miglior album di interprete con "Kaleidoscope". A chiudere il quadro delle sei categorie è Caroline Pagani, con "Pagani per Pagani", vincitrice della targa per il miglior album a progetto.