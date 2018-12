Da Oscar Milos Forman a Bernardo Bertolucci: i lutti dello spettacolo nel 2018

Si chiude un altro anno e anche nel 2018 tanti volti amati dello spettacolo, del cinema e del teatro ci hanno lasciato.



A gennaio si sono spenti Novello Novelli, attore toscano di tanti film comici, Michele Mondella storico promoter e discografico, collaborato di grandi big della musica, da De Gregori a Morandi e David Zard, il leggendario produttore discografico italiano e organizzatore di alcuni dei più grandi concerti degli ultimi decenni.



A marzo il mondo del teatro piange la morte di Luigi De Filippo, scomparso a Roma all'età di 87 anni. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino e nipote di Eduardo, ultimo erede della storica dinastia di uomini di teatro, era nato a Napoli il 10 agosto 1930. Fino a metà gennaio era stato impegnato sulla scena con "Natale in casa Cupiello" al Teatro Parioli di Roma, di cui era direttore artistico.



Ad aprile il cinema internazionale dice addio al regista premio Oscar Milos Forman. Celebre per "Qualcuno volò sul nido del cuculo", ha vinto grazie ai suoi film numerosi premi internazionali.

In Italia scompare Vittorio Taviani, con il fratello Paolo ha firmato alcuni dei capolavori del cinema italiano. Aveva 88 anni ed era malato da tempo. Eʼ stato premiato con il fratello a Cannes e Berlino.

Sempre ad aprile muore anche Ronald Lee Ermey, il sergente di "Full Metal Jacket", e Verne Troyer, che diventò celebre interpretando il "Mini Me" di Austin Powers. Lʼattore, affetto da nanismo, aveva 49 anni: ultimamente era precipitato nella depressione e abusava di alcol.



A maggio addio a Tony Cucchiara. Dal "Cantagiro" alla tv una vita tra musica e teatro. Tra i suoi sodalizi artistici più duraturi quelli con Pippo Baudo e il regista Michele Guardì

Scompare anche Paolo Ferrari: grande attore di teatro, cinema e tv, che divenne famoso per lo spot di un detersivo

Il cinema dice addio però anche al grande regista Ermanno Olmi, Palma dʼoro a Cannes con "Lʼalbero degli zoccoli" Aveva 86 anni e soffriva da molto tempo di una malattia rara e incurabile.

In America muore a 69 anni Margot Kidder, storica Lois Lane di "Superman". Lʼattrice per anni aveva sofferto di disturbi psichiatrici e per un breve periodo era stata senzatetto

Ci lascia anche lʼattrice Anna Maria Ferrero. Compagna artistica e di vita di Vittorio Gassman, sposò nel 1962 lʼattore francese Jean Sorel. Protagonista di tanti film diretti da grandi registi come Carlo Lizzani, Mario Monicelli, Vittorio De Sica e Michelangelo Antonioni.



A giugno muore suicida Anthony Bourdain, chef di fama internazionale e fidanzato di Asia Argento



A luglio il cinema dice addio a Carlo Vanzina: con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia allʼitaliana In oltre quarantʼanni di attività, dai cinepanettoni allʼultimo tributo a Napoli, ha raccontato i cambiamenti della nostra società



In agosto scompare Jimmy il fenomeno, caratterista unico del cinema italiano . Il mondo della musica deve dire addio invece al cantautore bolognese Claudio Lolli, autore di "Ho visto anche degli zingari felici" aveva 68 anni ed era malato da tempo