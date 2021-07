Raffaella Carrà, dalle battutine a Mike Bongiorno ai "Telegatti" 1985 fino al racconto dell'incontro con Berlusconi: tutti i video

Dal racconto dell'incontro con Silvio Berlusconi ("Mi mandò un camion di azalee") ai "Telegatti" del 1985 in cui punzecchiava Mike Bongiorno ("Alla Rai eri più carino") fino all'esibizione con Teo Teocoli a "Ciao Primavera". E ancora la premiazione ai "Telegatti" come personaggio femminile dell'anno e la presentazione del suo libro per bambini a "Superclassifica Show". Ecco i video che immortalano alcuni momenti della carriera di Raffaella Carrà.