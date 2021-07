Quando Raffaella Carrà raccontava il suo incontro con Berlusconi: "Mi mandò un camion di azalee"

"Nel 1982 facevo 'Pronto, Raffaella' e il dottor Berlusconi mi propose di fare lo stesso programma Canale 5, gli dissi: 'Fra tre anni sarò pronta'". Raffaella Carrà raccontava così il suo incontro con Silvio Berlusconi: "Tornai a casa e vidi un camion carico di azalee, e il mio portiere mi dissero che erano per me - diceva la conduttrice - erano accompagnate da un bigliettino, sul quale c'era scritto: spero non si dimentichi di me fino al prossimo incontro".

Icona della televisione italiana Raffaella Carrà, infatti, non è stata protagonista dei canali Rai. Nel 1987, la cantante e presentatrice scomparsa oggi all'età di 78 anni, passò alla Fininvest, con un contratto miliardario della durata di due anni. La prima apparizione su Canale 5 è del 27 dicembre 1987: il 9 gennaio del 1988 prese al via il "Raffaella Carrà Show". Seguì poi, nella primavera 1989, "Il principe azzurro", il secondo e ultimo programma condotto da Carrà per Canale 5.