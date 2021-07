"Alla Rai eri più carino", Raffaella Carrà punzecchiava Mike Bongiorno ai "Telegatti"

"Quando eri alla Rai, eri molto più carino e gentile", così Raffaella Carrà punzecchiava Mike Bongiorno ai "Telegatti" nel 1985. La conduttrice tv aveva appena ricevuto il premio per "Pronto Raffaella", trasmissione Rai. "Ecco la nostra Raffaella che tanto mi ha dato fastidio negli ultimi anni - dichiarava Bongiorno mentre accoglieva la conduttrice sul palco - ma proprio a mezzogiorno dovevi fare quella trasmisione?". Il conduttore si riferiva al programma della Carrà che andava in onda nella stessa fascia oraria di quello di Mike Bongirono, su Canale 5. "Se Canale 5 va tanto bene, come sono sicura vada tanto bene, perché c'hai sto pizzicorino strano?", replicava subito Raffaella scatenando l'ilarità del pubblico.

Raffalle Carrà si è spenta oggi, 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. Considerata icona della tv italiana, Carrà è stata molto più di una conduttrice televisiva. Attrice, ballerina e cantante i suoi successi sono famosi in tutto il mondo, soprattutto in Spagna. Nell'autunno scorso anche il Guardian l'ha celebrata definendola "icona culturale che ha rivoluzionato l’intrattenimento italiano e ha insegnato all’Europa la gioia del sesso".