Quando Raffaellà Carrà venne premiata ai "Telegatti" come personaggio femminile dell'anno

Era il 1991 quando Raffella Carrà venne premiata come personaggio femminile dell'anno ai "Telegatti". La conduttrice tv, che quell'anno era anche presentatrice della trasmissione insieme a Corrado, era in gara con Lorella Cuccarini e Donatella Raffai. A consegnarle il premio il senatore Giovanni Spadolini. "Sono lusingata di riceverlo dalle sue mani, vorrei anche ringraziare il pubblico che ha scritto per votare per me. Dopo molti anni l'emozione è incredibile, più della prima volta", così la conduttrice commossa ringraziava il pubblico a casa.

Raffaella Carrà che è stata molto più di una presentatrice televisiva si è spenta oggi, 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. Attrice, ballerina e cantante con il suo incredibile lavoro, Raffaella è diventata un'icona della televisione ma anche della musica. Famosa non solo in Italia, Carrà ha raggiunto il successo anche all'estero soprattutto in Spagna.