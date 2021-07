Quando Raffaella Carrà si esibì con Teo Teocoli a "Ciao Primavera" 

"Quando arriva la primavera mi viene da ballare, in Spagna ballano tutti i giorni 'El Porompero'". Così Raffaella Carrà nel1989 a "Ciao Primavera" si esibiva insieme a Teo Teocoli che si improvvisava spagnolo. Alla domanda chi fosse per lei in Italia "il principe azzurro", Carrà rispondeva: "In Italia non saprei, ma la prima persona che qui ho chiamato principe azzurro, per i suoi occhi blu e i suoi capelli biondi, è stata Mike Bongiorno".

Ballerina, cantante, attrice e conduttrice televisiva, Raffaella Carrà che si è spenta oggi, 5 luglio 2021, all'età di 78 anni è stata per anni la regina della tv italiana. Famosa nel nostro Paese ha raggiunto il successo anche all'estero soprattutto in Spagna. Proprio un anno fa, nel 2020, la conduttrice è stata celebrata anche dal Guardian che l'ha definita "icona culturale che ha rivoluzionato l’intrattenimento italiano e ha insegnato all’Europa la gioia del sesso".