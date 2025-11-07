Giuliano Sangiorgi annuncia: "I Negramaro si fermano dopo il tour estivo"

Un modo per tirare il fiato e riflettere sul loro percorso artistico, come ha spiegato il frontman Giuliano Sangiorgi a "La Repubblica". "Siamo partiti dal Salento, dove non c’erano strutture. Non si poteva uscire dallo schema reggae e pizzica, non c’erano i talent", ha ricordato. "Eravamo sei amici: io so di essere un sesto, ognuno di noi sa che conta un sesto. Abbiamo superato insieme momenti terribili, tante band si separano". Tra i momenti più difficili da affrontare per il gruppo, sicuramente l'ictus e il coma Lele Spedicato nel 2018. Il chitarrista per fortuna ne è uscito indenne e dopo un periodo di riabilitazione ha proseguito la sua avventura all'interno del gruppo.