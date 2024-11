Negramaro, guardare al passato per affrontare il futuro: "Con Free Love siamo tornati alle nostre radici"

Dal punto di vista tematico tutto è nel titolo, dove amore e libertà si incastrano. "Free Love non vuole dire 'amiamoci tutti' ma piuttosto impariamo ad amarci, impariamo a essere liberi - specifica Giuliano -. Amore con la A maiuscola è ciò che muove tutte le cose, è l'essenza stessa dell’umanità. Io sto cercando di non smussare più gli angoli ma piuttosto incastrarli per trovare la nostra essenza". Sangiorgi poi non si dà pace al fatto che temi come quelli che animano le canzoni di questo disco siano diventati quasi tabù. "Amore, pace, libertà… in altri tempi non avrebbero avuto un "però" accanto - afferma -. Io voglio usare queste parole senza condizionamenti. È paradossale che questi siano temi da difendere come una forma di resistenza civile. Sono tutte conquiste ottenute dall'umanità che devono essere protette. Come si fa a essere divisivi su questo? Come si fa a non voler mantenere quello che l’umanità ha per ritenersi tale. Di alcune cose mi pare banale e scontato parlare. E invece no, è necessario anche oggi".