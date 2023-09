Il nuovo inedito arriva alla vigilia dei tre concerti in programma all’Arena di Verona il 22, 23 e 24 settembre: dopo i sold out dei concerti estivi alle Terme di Caracalla (13, 14 e 16 giugno) e al Teatro Greco di Siracusa (19, 21 e 22 luglio), e dopo la grande festa di N20 Back Home dell’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (12 agosto), i Negramaro vanno così a chiudere con un gran finale l’N20 Tour, la tournée con la quale hanno festeggiato i loro primi vent’anni di carriera, vent’anni di canzoni, vita e successi.

La carriera di Fibra

In vent’anni di carriera Fabri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendola diventare il genere più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Dal primo vero album "Turbe Giovanili" del 2002 passando per un disco rivoluzionario come "Tradimento" fino all’ultimo lavoro "Caos" (certificato doppio Platino), il rapper ha dimostrato in 20 anni e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà complessa e spesso incompresa. Quest’estate Fibra è stato protagonista di un lungo tour che lo ha portato sui palchi di tutta l’Italia insieme al suo fidato dj Double S, un tour che si chiuderà il prossimo 26 settembre all’auditorium Parco della Musica di Roma.