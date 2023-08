Sold out e oltre 35mila presenze per il N20 Back Home all'aeroporto Cesari con tanti ospiti

L'entrata sul palco della band e del suo frontman Giuliano Sangiorgi, in giallo come il sole del suo Salento, viene salutata con un boato dai 35 mila presenti, capienza massima prevista dagli organizzatori. Ventitrè i pezzi portati sul palco compresi i bis che fanno dimenticare subito al pubblico il ritardo e qualche disagio per l'ingorgo che si è creato per l'accesso all'area del concerto.

Gli ospiti Si inizia con "Fino all'Imbrunire", poi tocca ad Ariete con indosso la maglia giallorossa del Lecce, aprire con "Per uno come m"e i duetti e le esibizioni inedite della serata. La seguiranno a turno in ordine cronologico Rosa Chemical, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Samuel, Aiello (che si commuove sul palco raccontando della sua amicizia con Sangiorgi), Sangiovanni ed Elisa e infine Andrea Celi show director dei visual insieme a Cromazoo.