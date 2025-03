Sull’essere genitori il cantante ha confessato: "Si dice sempre che non dobbiamo essere amici dei nostri figli, ma se guardo a mio padre e a mia madre, che mi hanno protetto sì ma mai tenuto in una bolla, che mi facevano guardare i film dei grandi registi e la tv fino a tardi, che non mi hanno mai messo le mani sugli occhi, ecco io vorrei essere come loro: come padre cerco di avere una relazione alla pari fatta di rispetto e bellezza. Non credo al padre autoritario. Spero di essere invece un padre che sia in grado di riconoscere e assecondare i talenti dei miei figli, come mio padre fece con me, quando un giorno fece retromarcia con la macchina e mi comprò una chitarra. Io avevo otto anni. Quella fu la mia sliding door".