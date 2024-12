Giuliano Sangiorgi dei Negramaro presto papà bis

Giuliano e Ilaria sono già genitori di Stella (6 anni) e a marzo daranno il benvenuto a un fratellino. La coppia ha aspettato a dare l'annuncio per potersi godere con serenità un momento così importante: "Non volevamo dirlo prima perché c'erano i progetti dei Negramaro e quelli di Ilaria come sceneggiatrice, non ci piace mischiare i piani. È una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario. Stare zitto per tanti mesi è stata una rottura, per me che sono un chiacchierone se non condivido una gioia con gli altri è dura". In passato Sangiorgi aveva dichiarato di non avere in progetto un secondo figlio, mentre la compagna ha sempre desiderato dare un compagno di giochi a Stella. "Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna. Non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa".