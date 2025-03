Sorpresa a Milano per i passeggeri del tram 16 che si sono trovati faccia a faccia con Giuliano Sangiorgi. Il cantautore dei Negramaro (che a breve diventerà papà per la seconda volta), con la sua chitarra ha cantato insieme a loro "Mentre tutto scorre". Uno showcase insolito e fortemente simbolico, nato per celebrare i venti anni della canzone e del disco omonimo. Per festeggiare la ricorrenza, Sangiorgi è infatti voluto tornare nel luogo dove è stato ispirato, coinvolgendo tutti i passeggeri. In molti si sono messi a cantare con lui, mentre filmavano la performance. Il video dell'esibizione è stato diffuso sui canali social del gruppo e di Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano.