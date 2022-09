Lizzo suona un flauto di cristallo di 200 anni e incanta tutti

E' avvenuto l'altra sera alla Biblioteca del Congresso di Washington, dove la rapper, esperta musicista di flauto traverso , si stava esibendo in un concerto, interrotto proprio per un intermezzo speciale che ha conquistato il pubblico e... "che ha fatto la storia".

Si tratta di uno strumento realizzato nel 1813 per il

quarto Presidente degli Stati Uniti James Madison.

Lizzo ha condiviso i video della sua esibizione sui social dove ha mostrato, oltre che il suo indiscusso talento anche la sua ben nota ironia.

Sul palcoscenico la rapper indossava un body luccicante che metteva ben in risalto le sue generose e prosperose curve . Quando le è stato consegnato il prezioso e fragilissimo flauto ha esclamato: "Wow" e poi rivolgendosi al pubblico "È di cristallo. È come suonare da un bicchiere di vino".

Ha poi cominciato a suonare e contemporaneamente a twerkare, mentre il pubblico si scatenava.

"Ho appena twerkato e suonato il flauto di cristallo di James Madison del 1800", ha detto Lizzo, dopo aver restituitolo strumento: "Abbiamo appena fatto la storia stasera".

Madison è stato il quarto presidente degli Stati Uniti, in carica dal 1809 al 1817. Il suo flauto di cristallo è conservato presso la Library of Congress. È stato realizzato appositamente per la seconda inaugurazione di Madison da Claude Laurent, un orologiaio e meccanico francese. Il nome e il titolo di Madison sono incisi sullo strumento, così come il 1813, anno di fabbricazione. Alcuni credono che Dolley Madison, la first lady, abbia salvato il flauto insieme a un famoso ritratto di George Washington, il primo presidente, prima che le truppe britanniche bruciassero la Casa Bianca nel 1814.



Più di 200 anni dopo,

Lizzo, nata Melissa Jefferson,

ha riportato il prezioso strumento sotto i riflettori.Il giorno prima del suo concerto, Lizzo è stata invitata alla Library of Congress per esplorare la sua collezione di flauti – ne ha quasi 2.000 – e per provare alcuni degli strumenti, incluso il flauto di Madison. Per un piccolo pubblico di membri dello staff, ha suonato un pezzo nella Sala Grande della biblioteca, pubblicando un video della sua esibizione sul suo account Instagram. "Ha un talento straordinario", ha detto al Washington Post Carol Lynn Ward-Bamford, curatrice della collezione di flauti della Biblioteca del Congresso.