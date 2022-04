Lizzo vola... con le sue forme generose ben in vista

Fedez dona alla Croce Rossa un furgone per inviare gli aiuti in Ucraina

Nel video

Lizzo

scende dal retro di un SUV nero di lusso e impettita si avvia verso la scaletta del piccolo aereo per poi fermarsi a metà a guardare le telecamere, ammiccante e sensuale da vera femme fatale. In sottofondo le note di una canzone, che la stessa popstar annuncia essere il suo nuovo brano in uscita il 14 aprile: "La canzone dell'estate", la definisce nel post.



Periodo intenso e felice per Lizzo, che oltre al nuovo singolo, ha recentemente lanciato anche una serie tv dal titolo

"Watch Out for the Big Grrrls"

contro il body shaming

, con riferimento alla sua battagliae una linea d'intimo molto sexy e provocante, per taglie forti, che esprima "amore per se stessi, fiducia interiore e abbigliamento quotidiano senza sforzo", come si legge in un comunicato stampa del marchio.

"Ero stanca di vedere capi modellanti tristi e restrittivi, che letteralmente nessuno voleva indossare. Ho avuto un'epifania e ho deciso di accettare la sfida di permettere alle donne di sentirsi di nuovo bene con se stesse senza doversi scusare per come sono", ha dichiarato la stessa Lizzo.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI