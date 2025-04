L'attesa per Lana Del Rey è finita: "Henry, Come On" apre la strada al nuovo album

Ha tenuto sulle spine i suoi fan per quasi un anno, con annunci e anticipazioni. Alla fine il nuovo singolo di Lana Del Rey, "Henry, Come On", è uscito. Anche se non è stato detto ufficialmente dovrebbe trattarsi del primo estratto dal nuovo album "The Right Person Will Stay", il decimo della sua carriera in uscita il 21 maggio, come da lei annunciato con un post Instagram lo scorso novembre.