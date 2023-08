L'incidente

Lana Del Rey è tornata in Messico a sette anni di distanza. Grande entusiasmo per le 65mila persone accorse per assistere al live della cantante di "Summertime sadness". Ma nel bel mezzo dello spettacolo, mentre Lana stava eseguendo "Pretty When You Cry" una caduta di massa del pubblico ha provocato il caos e il panico tra i presenti, caduti a terra mentre lo show proseguiva. Secondo alcuni testimoni, la caduta sarebbe stata provocata da un ragazzo che cercava di avvicinarsi al palco per vedere più da vicino la star. Così provando infilarsi tra la gente, ha scatenato una discussione con altre persone e di conseguenza una lite avrebbe provocato un onda d'urto che ha fatto cadere molti fan. Fatto increscioso invece, le persone rimaste ferite non avrebbero ricevuto soccorso dagli addetti dell'organizzazione e sarebbero dovuto andati in ospedale autonomamente.