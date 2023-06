Undici anni dopo aver conquistato il pubblico con "Born to die", l'album di Blue Jeans e Summertime Sadness, Del Rey torna sul palco con "Did you know that there's a tunnel under ocean Blvs", il suo nono disco uscito a marzo. Disarmante e sincera, ipnotica, eterea e dalla voce inconfondibile con il suo nuovo lavoro discografico Lana celebra la bellezza della vita. Il disco ha debuttato in Italia nella top10 dei dischi più venduti. Sempre a sorpresa lo scorso maggio l'artista ha pubblicato un nuovo singolo "Say Yes To Heaven", non incluso nel precedente album, e che è diventato subito virale su TikTok.

"Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" è il sesto album ad andare alla #1 nella classifica inglese ed è diventato l'album a vendere copie più velocemente del 2023 ad oggi e con il maggior numero di copie e stream nella prima settimana. In Gran Bretagna è la quinta artista femminile ad aver avuto più album alla numero 1 in classifica dietro solo a Madonna, Taylor Swift, Kylie Minogue e Barbra Streisand. In Italia l'album ha debuttato nella top10 degli album più venduti (classifica Fimi/Gfk). E' stato co-prodotto da Lana con Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes e Benji e contiene le collaborazioni con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis e Syml.