Lana Del Rey lancia il nuovo singolo, in arrivo l'album: avrà la copertina in topless?

"Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd" è il nono disco di lana del Rey e segue il successo dei precedenti album "Blue Banisters" e "Chemtrails Over The Country Club", entrambi molto acclamati dalla critica di tutto il globo. E' stato scritto dalla stessa cantante insieme a Mike Hermosa e prodotto con Jack Antonoff, Drew Erickson e Zack Dawes. Le tracce saranno sedici con le collaborazioni di Father John Misty, Bleachers, Jon Batiste e Tommy Genesis.

Lo stupore dei fan per la copertina

Lana Del Rey ha sorpreso i fan svelando gli artwork del nuovo album, con la cantante stessa che posa in topless con un seno scoperto. È una scelta sorprendente per una cantante che in passato ha suscitato polemiche per aver criticato altre cantanti per "essere sexy" e "non indossare vestiti". Nel 2020, difendendosi dalle accuso di razzismo che le sono piovute addosso aveva scritto su Instagram: "Ora che Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj e Beyoncé hanno scalato le classifiche con canzoni che parlano solo di essere sexy, di non indossare vestiti, di fare sesso, di tradire, etc, posso tornare a cantare il fatto di sentirmi bella perché sono innamorata anche se la relazione non è perfetta, di ballare in cambio di soldi o di qualsiasi altra cosa io voglia senza essere crocifissa o sentirmi dire che sto rendendo glamour gli abusi nei miei testi?", prendendosela con l'ipocrisia di certi benpensanti.