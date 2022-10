A Katy Perry si "blocca" un occhio durante un concerto, il video fa il giro del mondo e diventa virale

A Katy Perry si "blocca" un occhio durante uno show a Las Vegas.

Un imprevisto per la cantante che è stato subito riprodotto in un video TikTok diventato virale. In poche ore la clip ha raccolto 17 milioni di visualizzazioni allarmando i fan della popstar, molto preoccupati per la sua salute. E sui social si sono scatenate le teorie sulle ragioni dell'incidente.