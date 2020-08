Katy Perry torna a sorridere: il nuovo album "Smile" è la sua rinascita

LEGGI ANCHE > Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori, è nata Daisy Dove

L’album è stato anticipato nei mesi scorsi dai singoli "Daisies" e "Smile". Nei giorni scorsi Katy ha condiviso anche due video alternativi per "Never Really over" e "Harleys in Hawaii". L’artista ha descritto così la sua nuova fatica musicale: "Avevo perso il mio sorriso. L’intero album è il mio viaggio verso la luce, con storie di resilienza, speranza e amore".

Qualche settimana fa la popstar aveva svelato di aver dedicato alla figlia, che doveva ancora nascere, il brano "What Makes a Woman", contenuto nel disco, pensato come un inno alle donne: "È una canzone su come è faticoso misurare il vero valore di una donna, perché le donne sono così tante cose". E aveva spiegato: "L’ho scritto per lei perché mi auguro che i suoi sogni non abbiano mai fine, che possa realizzarsi e diventare ciò che vuole, che non abbia paura di cambiare e che provi tutto quello che la vita può offrirle. Credo che questo sia un messaggio importante per me e per lei".

Era il 24 agosto 2010 quando la giovane californiana, agli inizi della sua carriera, pubblicava "Teenage Dream". L’album passò alla storia: tutti i 5 singoli estratti raggiunsero la vetta della più importante classifica americana. E a condividere questo record c'è soltanto un altro artista: Michael Jackson. E questo "Smile" arriva esattamente a 10 anni dal disco che consacrò Katy Perry nell’Olimpo delle popstar.

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 Katy Perry 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Katy Perry instagram 14 di 24 IPA 15 di 24 IPA 16 di 24 IPA 17 di 24 IPA 18 di 24 IPA 19 di 24 IPA 20 di 24 Da video 21 di 24 Da video 22 di 24 Da video 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: