Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori, è nata Daisy Dove

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 instagram 24 di 24 Katy Perry 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Katy Perry instagram 14 di 24 IPA 15 di 24 IPA 16 di 24 IPA 17 di 24 IPA 18 di 24 IPA 19 di 24 IPA 20 di 24 Da video 21 di 24 Da video 22 di 24 Da video 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Benvenuta al mondo Daisy Dove Bloom. Siamo onorati di annunciare l’arrivo della nuova fonte di gioia degli Ambasciatori Katy Perry e Orlando Bloom”, comincia così il messaggio dell'Unicef, che poi cita le parole della popstar e dell'attore, dopo la nascita della piccola Daisy Dove: "Stiamo galleggiando con amore e meraviglia dall'arrivo sano e sicuro di nostra figlia", ci hanno detto Katy e Orlando: "Ma sappiamo di essere fortunati e non tutti possono vivere un'esperienza di parto pacifica come la nostra....".



E parlando della difficile situazione che si è venuta a creare a cusa della pandemia nel mondo e della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie, i due neogenitori, in qualità di ambasciatori Unicef, hanno deciso di celebrare l’arrivo della loro prima figlia creando una pagina dove è possibile effetture donazioni all’organizzazione. "Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà. In qualità di ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF, sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità".

La convivenza forzata causata della pandemia ha minato più volte la serenità della relazione tra Katy e Orlando, come aveva spiegato la stessa Perry in un'intervista, in cui aveva spiegato anche la tempesta di emozioni e paure che l'arrivo della bambina stava scatenando in entrambi, ma adesso i due neogenitori sono al settimo cielo.

Pochi giorni fa la cantante aveva scherzato sul fatto che il parto sembrava non arrivare mai dicendo: "Avrò una gravidanza di 10 mesi e oltre”. E invece è durata molto meno e ora Katy è finalmente mamma del suo primo bebé.

Per Orlando si tratta invece della secondo bambino: l'attore è già padre di Flynn, 9 anni, nato dal matrimonio con Miranda Kerr.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI