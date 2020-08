Katy Perry svela il titolo della canzone dedicata alla figlia non ancora nata: "Un inno alle donne"

Sarà "What Makes a Woman", il brano del nuovo album "Smile", in uscita il 28 agosto, due settimane dopo la data inizialmente prevista, che Katy Perry vuole dedicare alla figlia in arrivo. "È una canzone su come è faticoso misurare il vero valore di una donna, perché le donne sono così tante cose", ha spiegato la cantante durante la chat di un format americano radiofonico SiriusXM.